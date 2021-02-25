İş Finansal Kiralama A.Ş. olağan genel kurul toplantısına davet
İLAN 25.02.2021, 00:27
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İş Finansal Kiralama A.Ş 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2021 Cuma günü saat 10:00’da ilanda yazılı Olağan Genel Kurul gündemini görüşüp karara bağlamak üzere İş Kuleleri, 34330, İş Bankası Oditoryum Binası, 4.Levent – İstanbul adresinde yapılacak.
Ortakların veya vekillerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden en az bir saat öncesine kadar toplantıya teşrifleri gerekmektedir.
Davet çağrısıyla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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