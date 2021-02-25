İş Finansal Kiralama A.Ş. olağan genel kurul toplantısına davet

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İş Finansal Kiralama A.Ş 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2021 Cuma günü saat 10:00’da ilanda yazılı Olağan Genel Kurul gündemini görüşüp karara bağlamak üzere İş Kuleleri, 34330, İş Bankası Oditoryum Binası, 4.Levent – İstanbul adresinde yapılacak.

Ortakların veya vekillerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden en az bir saat öncesine kadar toplantıya teşrifleri gerekmektedir.

Davet çağrısıyla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.