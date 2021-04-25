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İş elbisesi ve kişisel koruyucu donanım malzemesi satın alınacak

İLAN 25.04.2021, 00:57
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İş elbisesi ve kişisel koruyucu donanım malzemesi satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi Personel Limited Şirketi İş Elbisesi ve Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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