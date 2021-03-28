İnternet hizmeti alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ulusal Akademik Ağ Ve Bilgi Merkezi Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ULAKNET Ankara-Eskişehir Noktadan Noktaya Bağlantı Hizmeti Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.