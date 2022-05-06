İnönü Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca 33 Öğretim Üyesi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 20 Mayıs 2022 tarihidir. Başvuru yapacakların, başvuru formu ve istenen diğer evrakı son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

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