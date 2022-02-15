İLKSAN Bilişim Personeli alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına (İLKSAN) Sistem Koordinatörü, Yazılım Koordinatörü ve Yazılımcı alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun www.iskur.gov.tr web adresinden 18 Şubat 2022 tarihine kadar yapılabilecek.

Sistem Koordinatörü, Yazılım Koordinatörü, Yazılımcı kadroları için yazılı sınav/mülakat 4 - 9 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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