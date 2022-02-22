Ilıca Kaplıcasındaki ticari alanlar kiralanıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gediz Belediyesi, mülkiyetindeki Ilıca Kaplıcasında yer alan ticari alanları 15 yıl süre ile kiraya verecek.

13 adet iş yeri, 2 adet hamam, 1 adet restoran, 1 adet kafeterya ve 2 adet aqua parkın kiralama ihalesi 28 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 14.00’te Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye Gelir Müdürlüğünden görülebilir.

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