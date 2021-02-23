İcradan satılık 27 bin 710 m² fıstıklık tarım arazisi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Tıfıllar Mahallesi, Adacık Mevkiinde ilanda cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri belirtilen 27 bin 710 m² fıstıklık tarım arazisi Ayvalık İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı.

Ayvalık Adalet Sarayı Ayvalık İcra Müdürlüğü'nde 21 Nisan 2021 günü ve saat 14'te yapılacak olan satışla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.