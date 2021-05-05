İcradan satılık 11 katlı otel

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesindeki COLESİUM (Eski adıyla ALTUNTÜRK) otel Tapuda kayıtlı Muhtesatı/Teferruat/Eklentileri ile birlikte satılarak paraya çevrilecek.

Kıymeti açılan Kıymet takdirine itiraz davası sonunda kesinleşen karar üzerine Kahramanmaraş İcra Hukuk Mahkemesi 2020/199 Esas 2021/206 Karar sayılı ilamı doğrultusunda verilen değer üzerinden satılacaktır.

Satış ihalesiyle ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.