İcradan satılık 11 katlı otel
İLAN 05.05.2021, 00:17
31
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesindeki COLESİUM (Eski adıyla ALTUNTÜRK) otel Tapuda kayıtlı Muhtesatı/Teferruat/Eklentileri ile birlikte satılarak paraya çevrilecek.
Kıymeti açılan Kıymet takdirine itiraz davası sonunda kesinleşen karar üzerine Kahramanmaraş İcra Hukuk Mahkemesi 2020/199 Esas 2021/206 Karar sayılı ilamı doğrultusunda verilen değer üzerinden satılacaktır.
Satış ihalesiyle ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11°
parçalı bulutlu