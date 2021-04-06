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İçme suyu abone bağlantısı için malzeme satın alınacak

İLAN 06.04.2021, 00:16
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İçme suyu abone bağlantısı için malzeme satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi içme suyu abone bağlantısı için malzeme satın alacak. 2021 yılı içmesuyu abone bağlantısı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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