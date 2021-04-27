İçme-kullanma suyu, kanalizasyon işleri yaptırılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi Bahabey Cadde ve Sokaklar, Öğretmen Lisesi Cadde ve Sokaklar, Ata Cadde ve Sokaklar, Bağcılar Cadde ve Sokaklar, Mimarsinan Cadde ve Sokaklar, Mandıraevler Cadde ve Sokaklar, Gimat Cadde ve Sokaklar, Bayatgediği Cadde ve Sokaklar, Mehmet Akif Ersoy Cadde ve Sokaklar, Buharaevler Cadde ve Sokaklar, Çelik Cadde ve Sokaklar, Özgürevler Cadde ve Sokaklar 2021 Yılı İçmesuyu Şube Yolu Bağlantısı ve Atıksu Parsel Bağlantısı Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.