Hurda karşılığı yıkım işi ihale edilecek
İLAN 21.02.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, Çorum İli Merkez Ulukavak Mahallesi, Tarakçı 8. Sokak, 2569 ada 117 parselde bulunan ULUKAVAK ASM Hizmet binası, yol cepheleri bahçe duvarları ve garajının Hurda malzeme karşılığı yıkım işi ihale edilecektir
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