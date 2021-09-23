Hâkimler ve Savcılar Kurulu 10 personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Hizmetli kadrosuna 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre personel alımı yapılacak.

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvurular 4 Ekim 2021 tarihinde başlayıp, 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimi itibarıyla sona erecek.

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