Hizmet İhracatçıları Birliği personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğine 11 personel alınacak.

Uzman Yardımcısı ve İdari Memur kadrolarına başvurmak isteyen adayların Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğine 1 Ağustos 2022 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

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