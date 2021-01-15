Hisar Emlak Müdürlüğü 34 araç satacak
İLAN 15.01.2021, 11:33 15.01.2021, 11:36
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Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü tarafından ekonomik ömrünü doldurmuş, 34 adet araç satışa çıkarıldı.
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, araçların satış ihaleleri, 26-27 Ocak 2021 tarihleri arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Ankara Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğünde İhale Salonunda yapılacak.
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