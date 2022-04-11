Hazır beton satın alınacaktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Alaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2000 m³ C25/30 Sınıflı Hazır Beton alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.