Hazineye ait taşınmazlar satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kargı Milli Emlak İlçe Şefliği Hazineye ait taşınmazları satılacak. İlandaki tabloda belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte Kargı İlçe Milli Emlak Şefliğinde ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.