Haymana Belediyesi'nden kiralama ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Haymana Belediyesi, mülkiyetindeki termal otelin kiralanması için ihaleye çıktı.

Çaldağ Mahallesi Kemalpaşa Sokak'ta bulunan Cimcime Otel'in kiralanmasına ilişkin ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Artırma Usulü ile 15 Şubat 2022 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda Kültür Merkezi'nde yapılacak.

İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Haymana Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

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