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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personeller alacak

İLAN 20.03.2021, 00:53
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personeller alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık  Uygulama  ve  Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacak.
Başvuru tarihi, yeri ve başvurularda istenilen belgeler ile diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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