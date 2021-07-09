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Hatay Kırıkhan'da hastane binası ihaleyle satılacak

İLAN 09.07.2021, 01:06
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Hatay Kırıkhan'da hastane binası ihaleyle satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde özel hastane olarak faaliyet gösteren taşınmaz ihale ile satılacak. 
Çankaya Mahallesinde bulunan toplam 6 bin 930 m² kapalı alana sahip olan 8 katlı hastane binası için birinci satış ihalesi Kırıkhan Adliye Sarayı İcra Müdürlüğü önünde 26 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. 
Açık ihaleye katılmak isteyenler, birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.
Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 

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