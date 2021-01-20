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Hatay'da konteyner kent alanının bakım onarım işi ihale edilecek

İLAN 20.01.2021, 02:08
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Hatay'da konteyner kent alanının bakım onarım işi ihale edilecek

Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Harcama Komisyon Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak olan, Suriye İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesinde (İGAB) İGA tarafından yapılan konteyner kent alanının bakım onarım işi  pazarlık usulü ve anahtar teslim götürü bedel ile ihale edilecek.

İhale, 22 Ocak 2021 tarihinde saat 11:00'de Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonunda yapılacak.

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