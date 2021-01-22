Hastane kantini 1 yıllığına kiraya verilecektir

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sungurlu Devlet Hastanesine tahsisli bulunan taşınmaz üzerindeki 63,00 m2 lik kafeterya-kantin 1 yıl süreli olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 02.02.2021 Salı günü saat 10.00’da ihale edilecek.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgileri buradan öğrenebilirsiniz.