Hastane kantini 1 yıllığına kiraya verilecektir
İLAN 22.01.2021, 00:37
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sungurlu Devlet Hastanesine tahsisli bulunan taşınmaz üzerindeki 63,00 m2 lik kafeterya-kantin 1 yıl süreli olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 02.02.2021 Salı günü saat 10.00’da ihale edilecek.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgileri buradan öğrenebilirsiniz.
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