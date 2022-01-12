Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İLAN 12.01.2022, 01:55
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Birimlerinde ve Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ilgili hükümlerine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 107 sözleşmeli personel alacak.
Adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
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