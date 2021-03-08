Halkbank'ın genel kurul toplantısına davet
İLAN 08.03.2021, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Halkbank Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.
Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Halkbank'ın 2020 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2021 Cuma günü saat 10:00’da Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 Ataşehir/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük Binası’nda yapılacak.
Halkbank'ın resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız
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