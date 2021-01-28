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Haliç Üniversitesi 86 öğretim üyesi alacak

İLAN 28.01.2021, 01:49
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Haliç Üniversitesi 86 öğretim üyesi alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Haliç Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurularda istenilen belgeler, son başvuru tarihi ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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