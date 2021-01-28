Haliç Üniversitesi 86 öğretim üyesi alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Haliç Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır.

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