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Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden akademik personel alım ilanı

İLAN 20.06.2021, 00:20
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Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden akademik personel alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hakkari Üniversitesi, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri istihdam edecek.
Doçent kadrolarına başvurmak isteyenlerin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların ise ilgili birimlere  başvurmaları gerekmektedir.
Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.
Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünün Akademik Personel Alım İlanına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 

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