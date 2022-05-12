Hakkari'de otel satış ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hakkari İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Merzan mahallesi Mergabütü mevkiinde kayak tesislerinin bulunduğu alanda inşa edilen otel binasını açık artırma ile satacak.

Hakkari'de kış turizminin geliştirilmesi amacıyla 2020, 2021 yılı yatırım programı kapsamında yaptırılan 5.790 m² kapalı alan, 5.000 m² açık alanlı, 50 odalı ve 120 yatak kapasiteli otel binası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi kapsamında açık artırma usulü ile ihaleye çıkarıldı.

İhale 25 Mayıs 2022 tarihinde Hakkari İl Özel İdaresi ihale salonunda yapılacak. İhale dokümanı ile diğer evraklar İl Özel İdaresinde mesai saatleri içerisinde temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.



