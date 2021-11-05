Hacettepe Üniversitesinden akademik personel alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre 54 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak.

Akademik personel alım ilanı için başvurular 5-19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar http://www.hacettepe.edu.tr web adresinden, ilgili Fakülte, Yüksekokul, MYO veya Enstitünün web sayfalarında açıklanacaktır.

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