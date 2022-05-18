Hacettepe Üniversitesi, lisansüstü programlara öğrenci alacak
İLAN 18.05.2022, 02:35
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Nüfus Etütleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türkiyat Araştırmaları Enstitülerine, 2022 - 2023 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Döneminde sınavla ve yatay geçişle, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Uluslararası Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlik/Doktora öğrencileri alınacak.
Adayların ilgili Enstitülere 16 Mayıs - 24 Haziran 2022 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları ve koşulları, Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur.
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