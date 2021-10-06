Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. tarafından Gürbulak Gümrük Kapısı ve Pazarkule Gümrük Kapısının yeniden yapılandırılması işi ihale edilecek.

İhaleler, 3 Kasım 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde TOBB İkiz Kuleleri Sosyal Tesisler Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenler, ihale dokümanlarını Dumlupınar Bulvarı No:252 TOBB İkiz Kuleleri C Blok Kat: 24 Ankara adresinden alabilecek.

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.'nin ihale ilanlarına ulaşmak için tıklayınız

