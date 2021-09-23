Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden personel alımı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne 15 Uzman Yardımcısı, 1 İdari Memur ve 1 İdari Memur (Engelli) olmak üzere toplam 17 personel alınacak.

Personel alım ilanı için son başvuru tarihi 25 Ekim 2021 Pazartesi günü olup, sınava katılma şartları ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri web adresinde yayınlanacak.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.