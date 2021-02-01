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Güneş enerjisi santrali 10 yıl süreyle kiraya verilecek

İLAN 01.02.2021, 00:06 01.02.2021, 01:01
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Güneş enerjisi santrali 10 yıl süreyle kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Elazığ İli, Merkez İlçesi, Mürü (Yünlüce) Köyü Akpınar mevkiinde mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait olan; yeri, gücü ve kapasitesi ilanda belirtilen 'Arazi Uygulamalı Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulum sonrası işletme ve bakım hizmetlerinin 10 yıl süreyle kiralanması işi kapalı teklif açık artırma sureti ihale edilecek.

İhaleye katılım ve işletme şartlarıyla ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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