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Giresun Belediyesi yöresel ürün satış pazar projesi yaptıracak

İLAN 21.04.2021, 00:31
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Giresun Belediyesi yöresel ürün satış pazar projesi yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Giresun Belediyesi Hacısiyam Mahallesi Bulancak Durağı Mevkii ve Teyyaredüzü Mevkii Yöresel Ürün Satış Pazarı Projesi Yapım İşini ihale edecek.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek projeyle ilgili daha ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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