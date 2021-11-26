Gıda ürünleri (sebze ve meyve) satın alınacaktır
İLAN 26.11.2021, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 33 Kalem Sebze Meyve Yiyecek Gıda Maddeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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|12
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|12
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|9. Adanaspor
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|18
|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
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|12. Denizlispor
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|12
|14
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|12
|13
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|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
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|O
|P
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|29
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|25
|4. West Ham
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|12
|20
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|12
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|17
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|12
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|12
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|12
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|12
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|12
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|12
|13
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|12
|13
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|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
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|19
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|12
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|14
|11
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|14
|9
|20. Levante
|14
|7