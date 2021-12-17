Gıda ürünleri satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Seydişehir T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü 32 kalem kuru gıda yiyecek maddeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

