Flaş HaberAsgari ücret 4 bin 250 lira oldu
Gıda ürünleri satın alınacak
İLAN 17.12.2021, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Seydişehir T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü 32 kalem kuru gıda yiyecek maddeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
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