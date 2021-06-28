Gıda ürünleri satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum 13-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi, et ve et ürünleri 8 kalem, süt ve süt ürünleri 8 kalem, un ve un mamulleri 4 kalem , kuru gıda 82 kalem ve yaş sebze ve meyve 45 kalem olmak üzere toplam 147 kalem gıda malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

