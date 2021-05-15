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Gıda ürünleri satın alınacak

İLAN 15.05.2021, 00:06
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Gıda ürünleri satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Hitit Üniversitesi, 3 kalem kırmızı et-6 kalem tavuk eti-6 kalem süt ürünleri-5 kalem tatlı ür.-4 kalem ekmek ür.-4 kalem balık eti-11 kalem içecek ür.-38 kalem y.gıda-3 kalem doğal kaynak suyu mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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