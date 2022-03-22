Gevaş Belediyesi'nden feribot satışı
İLAN 22.03.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Gevaş Belediyesi'ne ait feribot satışa çıkarıldı.
Tatvan Liman Başkanlığı havuzunda bulunan feribotun muhammen bedeli 4 milyon 500 bin TL, ihale geçici teminat bedeli ise 270 bin TL’dir.
İhale 29 Mart 2022 tarihinde Gevaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.
İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.
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