Gevaş Belediyesi'nden feribot satışı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Gevaş Belediyesi'ne ait feribot satışa çıkarıldı.

Tatvan Liman Başkanlığı havuzunda bulunan feribotun muhammen bedeli 4 milyon 500 bin TL, ihale geçici teminat bedeli ise 270 bin TL’dir.

İhale 29 Mart 2022 tarihinde Gevaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

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