Gemi ve iskelelerdeki büfeler kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş., gemi ve iskelelerde yer alan büfe işletmelerini 24 ay süre ile kiraya verecek.

İhale kapsamında; Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu, Geyikli Yükyeri-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada, Güney Marmara (Erdek, Avşa, Marmara, Paşalimanı, Ekinlik) hattı,

Elliyedinci Alay, Mesudiye, Onsekizmart, Seddülbahir, Avşa Adası, Gökçeada-1, Ayvacık, Şehid Ömer Halisdemir, Lapseki, Gelibolu-1, Alınteri-9, Alınteri-17, Alınteri-18, Bayramiç, Yenice, Kilitbahir, Karahasanoğulları 2 ve Selimiye gemileri ile, Geyikli Yükyeri İskelesi ve Bozcaada İskelesindeki büfeler kiraya verilecek.

İhale Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü’nde 22 Haziran 2022 tarihinde açık artırma suretiyle yapılacak.

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