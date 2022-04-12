Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, sözlü sınav esas alınmak suretiyle Avukat pozisyonu için 11, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için 27, Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için 27, Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için 56 ve Tekniker pozisyonu için 24 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Başvurular, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayıp 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek.

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