Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29. maddesinin 7. fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle 70 sözleşmeli personel alınacak.

Sınav, sözlü olarak 18 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce http://www.gib.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Başvurular 13 Haziran 2022 Pazartesi günü başlayıp 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek.

Personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

