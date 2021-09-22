Gelibolu Maratonu 26 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştiriliyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gelibolu Maratonunda, toplamda 1915 metrelik parkuru tamamlayan katılımcılara Anı madalyası verilecek.

Koşuculara özel karavan ve kamp alanı ile Gelibolu’nun muhteşem doğasını yaşatacak tek kamplı maraton özelliğine sahip olan Gelibolu Maratonu, spora gönül vermiş herkesi bu anlamlı bir coğrafyayı koşarak hissetmeye, tarihi alanları ziyaret etmeye davet ediyor.

Gelibolu Maratonu Kamp alanı Gelibolu Behramlı bölgesinde kurulacak, 24 – 26 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak etkinliklere katılmak isteyenlerin kamp alanına kendi karavanı ya da çadırı ile gelmesi gerekmektedir.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının ilanına ulaşmak için tıklayınız.