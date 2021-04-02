Gebze Dilovası doğalgaz kombine çevrim santrali ekipman ve taşınmazlar özelleştiriliyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, Ekipmanlar ve Taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecek.

15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan ihalede geçici teminat tutarı 1,5 milyon TL olarak belirlendi.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecek.

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.