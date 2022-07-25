Gazipaşa Caddesi'nde trafik düzenlemesi
İLAN 25.07.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yalova Belediyesi, kentin işlek caddelerinden biri olan Gazipaşa Caddesi'nde trafik düzenlemesi yaptı.
Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişikliği göre, Gazipaşa Caddesinin tamamına tüm yıl boyunca motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerin (Engelli taşıtları hariç) girmesi yasaklandı. Yönetmelik değişikliği ilanın yerel gazetede yayım tarihi (22.7.2022) itibariyle yürürlüğe girdi.
Yalova Belediyesi tarafından yayınlatılan ilan metnini görüntülemek için tıklayınız.
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