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Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden kiralık ilköğretim ve kreş

İLAN 16.02.2021, 01:09
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Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden kiralık ilköğretim ve kreş

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,  mülkiyeti Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne ait olan, ilanda özellikleri belirtilen ilköğretim ve kreş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF Usulü ile kiralanacak.

21 Şubat 2021 günü saat 14'te Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak olan ihaleye ilişkin ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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