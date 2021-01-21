Son Dakika

Gaziantep'te icradan satılık 52.300 m² fıstıklık

İLAN 21.01.2021, 02:27
8
Gaziantep'te icradan satılık 52.300 m² fıstıklık

Gaziantep'in Nizip ilçesi Altındağ mahallesi Ulukaya mevkiinde bulunan 52.300 m² büyüklüğünde fıstıklık Nizip İcra Dairesi tarafından satılığa çıkarıldı.
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak olup birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.

Muhammen bedeli, birinci satış günü ve ihalenin yapılacağı yerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-6°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Ocak 2021
İmsak 06:23
Güneş 07:52
Öğle 12:56
İkindi 15:28
Akşam 17:51
Yatsı 19:14

Gelişmelerden Haberdar Olun

@