Gaziantep'te icradan satılık 52.300 m² fıstıklık

Gaziantep'in Nizip ilçesi Altındağ mahallesi Ulukaya mevkiinde bulunan 52.300 m² büyüklüğünde fıstıklık Nizip İcra Dairesi tarafından satılığa çıkarıldı.

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak olup birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.

Muhammen bedeli, birinci satış günü ve ihalenin yapılacağı yerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz