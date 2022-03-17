Gaziantep'te daire satış ihalesi
İLAN 17.03.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı mülkiyetindeki 18 adet daire satışa çıkarıldı.
Şehitkamil ilçesi Karacaören mahallesinde, Kuzeyşehir Projesi 3. Etap'ta bulunan daireler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesine göre "kapalı teklif usulü" ile ihale edilecek.
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini Yatırım İzleme Müdürlüğü ihale biriminden 200,00 TL karşılığında satın alabilecek.
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