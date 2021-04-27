Gaziantep'te 14 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecektir
İLAN 27.04.2021, 01:48
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Şahinbey Belediyesine ait olan, ilandaki tabloda mahalle, adres, ada/parsel numarası, niteliği, bağımsız bölüm/no.su, mevki/yeri, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazların ihale yoluyla yine tabloda belirtilen sürelerde kiraya verilecektir.
Kiralama ihalesiyle ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
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