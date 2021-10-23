Gazi Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

Hemşire, Biyolog, Laborant, Sağlık Teknikeri ve Destek Personeli kadrolarına başvurmak isteyenlerin 21 Ekim - 4 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak.

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