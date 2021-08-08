“Gazi Atçal yaşamı ve şiirleri” şiirseverleriyle buluşmaya hazır

Daha önce çocuklara yönelik; “Deniz, Kum, Güneş & Kamp” adlı eseri ve “Çocuk Tiyatrosu Oyun Metinleri” adlı kitabı kültür ve yazın hayatına kazandıran Deniz Karameşe, üçüncü eseri “Gazi Atçal Yaşamı ve Şiirleri”ni de okuyucularının beğenisine sundu.

Karameşe, Almanya’da yaşamını sürdüren çocukluğunu ve gençliğini memleketinde geçiren Gazi Atçal’ın yüze yakın şiirini bu kitapta topladı.

Şiirlerinde akıcılık, eski dile hakimiyet, sıla hasretini çok güzel işlemesi seçiminde ön planda olmuştur. Kitapta yer alan şiirleri sevda şiirleri, gurbet şiirleri, Kuşsaray’a özgü şiirler, dram ve ağıtlar olmak üzere konularına göre ayrıştıran yazar, ozanın şiirlerinin eski dilde kullanılan sözcüklerin yoğun olması nedeniyle hem sözlük oluşturmuş hem de özellikle Kuşsaray şiirlerinde geçen okuyucunun kafa karışıklığını gidermek amacıyla “Kuşsaray’da yer bölge adları” başlığı altında 135 yer bölge adına yer vermiştir.

Bu kültürün hak ettiği değeri görmediğinden yakınan yazar Karameşe, kitabı için; “Derdini anlatmanın bin bir türlü yolu vardır. Kimi türkülerde anlatır derdini, ses olur sazın tellerinde. Kimi şiirlerde anlatır sevdasını, söz olur dizelerinde... Ozanların bir dizesi bile mirastır bizlere... Işık tutar, yol açar, duygulara olur tercüme... Ozanımız Gazi Atçal da hayatını sorguladığı yıllarda, önce ufak tefek dizeler damlatır kâğıdına; sonra ırmak olur, çağlar sayfalarda... Yazdıkça duramaz, durmak da istemez aslında. Sel olur akar, yüreğinin kuytuluklarında... Binlerce ozandan sadece bir tanesidir Atçal.” dedi.

“Gazi Atçal Yaşamı ve Şiirleri” adlı kitabı seçkin kitapevlerinde bulunabileceği gibi internet kitap satış sitelerinde de satışa sunuldu.

(Haber Merkezi)

