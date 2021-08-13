Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü hakkında duyuru

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü 2014 yılında kurulmuş, 2016 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Eşit Ağırlık Puan Türü ile öğrenci kabul eden bölümde daha çok disiplinler arası çalışma ve yeni iş alanlarında teknik bilgi ile birlikte uygulama çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Lisans Programları gençlere hızlı ve analitik çözümler üretebilme, mesleki bilgi ve beceri geliştirme ve iş başında eğitim olanağı sunmaktadır.

Bölüm mezunlarına "Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanı" adı verilmektedir. Bu alan 1900'lü yıllardan bu yana batı ülkelerinde en fazla tercih edilen yeni nesil meslek ve iş alanı ve disiplinler arası çalışma alanı olarak tanımlanmaktadır. Gayrimenkul Gelistirme ve Yönetimi Bölümü 4 Yillik (8 Dönem) Lisans Programının dersleri; mühendislik-mimarlık, planlama, iktisat ve idari bilimler, hukuk, yönetim, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin özel alanlarından oluşmaktadır. Geleceğin mesleği olarak bilinen bu bölümden mezun olanların hemen her kamu kurumu ve özel sektörde çalışma ve mesleki faaliyetlerini yürütme olanağı yanında uluslararası kurumlarda çok geniş iş ve kariyer olanağı bulunmaktadır.

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